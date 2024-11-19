Обновление ядерной доктрины России встряхнуло мировые рынки

Новость об обновлении Россией ядерной доктрины привела к падению основных мировых рынков. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,34%, а евро подешевел на 0,5%.

Президент Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину 19 ноября. В документ добавили пункт, по которому Россия может ответить на агрессию неядерной страны, если ту поддержит государство, обладающее ядерным оружием.

Кроме того, агрессия любой страны, входящей в военный блок, будет расцениваться как агрессия всего блока. При этом в документе указали, что доктрина носит оборонительный характер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил этот ход приведением доктрины в соответствие со сложившейся в мире ситуацией.