Лавров объяснил особое значение Северного морского пути

Лавров: Северный морской путь будет иметь особое значение из-за надежности

Использование Северного морского пути в текущей международной обстановке получит особое значение, его надежность только возрастет. Об этом на заседании Совета глав субъектов России заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Вопрос использования Севморпути будет иметь возрастающее значение с точки зрения глобальных логистических маршрутов», — заявил он.

Лавров отметил, что в глазах мировых компаний надежность Северного морского пути также увеличивается.

Президент Владимир Путин отмечал, что есть все основания рассчитывать на рост перевозок по Северному морскому пути на фоне расширения объемов навигации. Глава государства подчеркивал, что этот маршрут очень важен для России.

Глава Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что отечественному судостроению нужно стремиться создать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию.