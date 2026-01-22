Патрушев обозначил главные направления развития судостроительной отрасли на заседании Морского совета

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев выступил на заседании Морского совета, обозначив главные направления развития судостроительной отрасли. Главной задачей, стоящей перед отечественными производителями судов, является внедрение новейших материалов и технологий, позволяющих создавать продукцию конкурентоспособную на мировом рынке, написал сайт телеканала «Звезда» .

Патрушев отметил, что современные реалии требуют постоянного обновления производственных мощностей и научно-исследовательской базы, необходимой для тестирования материалов и комплектующих кораблей в условиях, приближенных к эксплуатационным. Сейчас в России действует несколько центров климатических испытаний, расположенных в городах Малый Утриш и Геленджик, что позволяет проводить испытания морских конструкций в широком диапазоне климатических зон.

Развитие отечественной кораблестроительной отрасли приобретает особую актуальность в свете возросшего значения Арктического региона, освоение которого предполагает строительство ледокольного флота и инфраструктуры для транспортировки грузов по Северному морскому пути. Создание надежных и энергоэффективных судов позволит обеспечить надежную эксплуатацию морской транспортной инфраструктуры и укрепить национальную экономику.