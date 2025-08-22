Путин удивился званию девушки, которая спросила о важности СМП

Президент России Владимир Путин удивился званию девушки, которая задала вопрос о важности Северного морского пути. Разговор состоялся в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли страны.

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? <…> Смотрю, думаю, девушка в школе учится, а она — второй помощник капитана», — отметил глава государства.

По словам президента, есть основания полагать, что объемы перевозок по СМП увеличатся на фоне роста объемов навигации.

«Он (Северный морской путь — ред.) значим для нашей страны», — резюмировал Путин.

Накануне первая женщина — капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова эмоционально отреагировала на свое назначение.