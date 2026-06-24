Лавров назвал за и против возможного выхода России из ОБСЕ

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пребывает в полумертвом состоянии, но все же является площадкой, где можно высказать свою позицию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международного форума «Примаковские чтения». Его процитировал ТАСС .

Лавров подчеркнул, что решение о членстве в ОБСЕ, принимает президент.

«Я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Мы выйдем одни», — отметил министр.

По его словам, ОБСЕ — площадка «где тебя в открытую при тебе поливают грязью, которую начерпали из лужи, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты».

На предъявленную фактическую информацию оппонентам обычно ответить нечего, констатировали глава российской дипломатии.

«Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта еще возможно.