Лавров назвал дипломатическое разрешение украинского конфликта еще возможным

Урегулировать ситуацию вокруг Украины посредством политических и дипломатических инструментов еще возможно. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», его процитировало РИА «Новости» .

«Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что США стали поддаваться европейскому давлению по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что Европа после встречи американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Анкоридже стремилась склонить Вашингтон к отказу от курса на долгосрочное разрешение конфликта. Также глава МИД России отметил, что в дипломатии главное не заявления, а конкретные действия.