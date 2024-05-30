Лавров назвал условие для «ускорения» урегулирования украинского кризиса

«Ускорить» политическое урегулирование украинского кризиса можно, но для этого Западу следует прекратить поставлять ВСУ оружие. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он ответил на вопрос журналистов и указал, что теоретически для урегулирования требуется остановка боевых действий.

«Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия», — подчеркнул дипломат.

Во время интервью Лавров рассказал, что переговоры с Украиной следует проводить с учетом принципа неделимости безопасности и «реалий на земле». Он добавил, что для диалога двух стран можно провести конференцию, которая станет продолжением усилий по созданию условий для конструктивного разговора.

Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость основываться на здравом смысле при ведении мирных переговоров с Украиной. По его словам, для заключения юридических документов необходимо четкое понимание того, кто именно с украинской стороны будет их подписывать.