Мирная инициатива президента США Дональда Трампа нацелена на прекращение боевых действий, но это не устраивает украинского лидера Владимира Зеленского и поддержавшие его европейские страны. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили, что поддержат только те инициативы, что сделают Украину сильнее.

«Если это и есть цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет президент США Дональд Трамп», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что за подобными заявлениями скрывается желание Зеленского и европейцев использовать инициативу американского лидера по своему усмотрению для реализации собственных целей.

На этой неделе демарш украинской делегации сорвал переговоры на уровне министров иностранных дел в Лондоне по рассмотрению мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

По итогам встречи представители европейских стран поддержали скорректированную киевским режимом новую версию документа, которая предусматривает полное прекращение огня без предварительных условий с контролем, в том числе со стороны американцев, а также отказ от лимита по численности ВСУ и гарантии безопасности Украине по аналогии с пятой статьей Устава НАТО.