Лавров назвал трагикомедией выступление Каллас на встрече G20 в ЮАР

В антироссийских выступлениях западных политиков на встрече G20 в Йоханнесбурге есть трагикомический элемент. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

В качестве примера он привел речь главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, она выступила с набором обвинений против России и призвала не допустить стране занять свое законное место в мире.

«Меня это самого удивляет. <…> Ну, это все, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — подчеркнул дипломат.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 прошла в ЮАР 20 и 21 февраля.

Во время мероприятия министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что Россия и Украина найдут устойчивое решение для урегулирования конфликта. Китайская сторона поддержала усилия, направленные на достижение мира, в том числе переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде.