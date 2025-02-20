Лавров приехал в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20

Министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в ЮАР на встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран G20. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча пройдет в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля.

По дороге к своему месту Лавров пожал руку коллеге из Норвегии Эспену Барт Эйде. По информации агентства, российский министр занял кресло между главами МИД Турции и Южной Кореи Хаканом Фиданом и Чо Тхэ Елем.

Заседание открыл президент ЮАР Сирил Рамафоса — он выступил перед участниками мероприятия с обращением.

Ранее Лавров рассказал об отношениях России со странами Запада. Он подчеркнул, что российская сторона учитывает свои интересы и «не будет ни за кем бегать». По словам дипломата, Россия готова восстановить контакты с Европой и США, если они этого захотят. Также страна будет делать все возможное, чтобы не зависеть от «капризов» Запада, добавил министр.