Предложение лишить Россию права голоса в Совбезе ООН показало в президенте Финляндии Александере Стуббе горячего финского парня и большего украинца, чем сами граждане Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал об этом на пресс-конференции на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН. Трансляцию вела пресс-служба МИД.

«Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ. <…> Если серьезно говорить, меня больше удивило другое: он хочет быть больше украинцем, чем украинцы», — сказал он.

Лавров рассказал о личном знакомстве со Стуббе в годы его работы министром иностранных дел Финляндии. Политик приехал в Москву после конфликта с Грузией в 2008 году и рассказал российскому коллеге о своем впечатлении от возглавлявшего страну Михаила Саакашвили. По словам главы МИД России, финский министр назвал его лунатиком, но отказался повторять это публично.

Журналисты попросили Лаврова прокомментировать заявление Стуббе в интервью Reuters. Президент предложил реформировать Совбез ООН и лишить Россию ее статуса.

Незадолго до этого бывший посол Антти Хелянтерь признал, что рано или поздно Финляндии придется восстанавливать отношения с Россией. По его мнению, напряженность между странами продлится еще долгое время.