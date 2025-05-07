Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором попытки стран Запада помешать самолетам европейских лидеров долететь до Москвы на День Победы. Своим мнением министр поделился с корреспондентом Павлом Зарубиным.

«Это позор. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен <…> на истерике заявляла, что нужно срочно в этом году начать процесс вступления Украины в Евросоюз», — сказал он.

Лавров напомнил, что страны ЕС требуют от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям и согласиться с потерей Косова.

Получается, отметил глава МИД, в Евросоюзе ждут тех, кто проповедует нацистские ценности, как президент Украины Владимир Зеленский, а отстаивающих историческую память вместе с Россией хотят лишить всяческих прав.

Ранее стало известно, что Литва и Латвия запретили президенту Сербии Александру Вучичу использовать свое воздушное пространство для перелета в Москву на парад Победы.