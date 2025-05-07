Лавров назвал позором попытки стран ЕС помешать лидерам долететь до Москвы
Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором попытки стран Запада помешать самолетам европейских лидеров долететь до Москвы на День Победы. Своим мнением министр поделился с корреспондентом Павлом Зарубиным.
«Это позор. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен <…> на истерике заявляла, что нужно срочно в этом году начать процесс вступления Украины в Евросоюз», — сказал он.
Лавров напомнил, что страны ЕС требуют от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям и согласиться с потерей Косова.
Получается, отметил глава МИД, в Евросоюзе ждут тех, кто проповедует нацистские ценности, как президент Украины Владимир Зеленский, а отстаивающих историческую память вместе с Россией хотят лишить всяческих прав.
Ранее стало известно, что Литва и Латвия запретили президенту Сербии Александру Вучичу использовать свое воздушное пространство для перелета в Москву на парад Победы.