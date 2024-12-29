Лавров напомнил о Зеленском после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после скандала с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов на чемпионате мира предложил «за дресс-код отовсюду гнать» и президента Украины Владимира Зеленского. Его слова привел «Коммерсант» .

На проходящем в Нью-Йорке чемпионате мира по блицу и рапиду Карлсена оштрафовали за нарушение дресс-кода, а затем сняли с девятого раунда турнира по рапиду за отказ переодеть джинсы. В ответ на это норвежец отказался участвовать в чемпионате мира по блицу.

«Факт того, что Карлсена по сути выгнали за джинсы, вызывает если не остолбенение, то изумление. Тогда за дресс-код и Зеленского нужно гнать отовсюду, это решило бы многие проблемы», — сказал Лавров.

Зеленский неоднократно нарушал общепринятый на официальных мероприятиях дресс-код, появляясь в одежде цвета хаки.

Ранее Лавров назвал одно условие для договоренностей по Украине.