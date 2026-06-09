Лавров на встрече с Бачелет пошутил насчет ее предвыборной брошюры

Лавров в шутку назвал брошюру кандидата на пост генсека ООН Бачелет пропагандой

Глава МИД России Сергей Лавров перед встречей с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, чилийкой Мишель Бачелет, в шутку назвал «пропагандой» ее предвыборную брошюру. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я принесла брошюру на русском», — сказала Бачелет и протянула ее Лаврову.

Министр назвал программное заявление Бачелет «пропагандой», чем рассмешил весь зал.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия примет активное участие в консультациях в рамках избрания нового генсекретаря ООН. По его словам, страна придерживается неизменной и последовательной позиции в вопросе избрания нового руководителя всемирной организации.

Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов подчеркивал, что избранному генсеку ООН нужно гарантировать интересы всех членов организации, а не только некоторых стран.