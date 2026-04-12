В МИД раскрыли требования к новому генсеку ООН

Новый генеральный секретарь ООН должен быть непредвзятым и работать на обеспечение интересов всех государств, а не определенной группы. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Нельзя допустить, чтобы данный орган в очередной раз превратился в придаток внешнеполитических ведомств западного меньшинства», — сказал он.

Новому генсеку необходимо осознавать значимость устранения коренных причин конфликтов в мире и стремиться к их долгосрочному урегулированию.

«Это касается не только украинской проблематики», — подчеркнул Логвинов.

Полномочия нынешнего секретаря Антониу Гутерриша закончатся 31 декабря 2026 года.

