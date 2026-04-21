Россия поучаствует в консультациях по избранию нового генсека ООН

Россия примет участие в консультациях в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Сейчас все будут вести весьма сложные консультации. Мы будем принимать участие», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил о последовательной и неизменной позиции России в вопросе избрания нового руководителя ООН.

«Мы знаем потенциальных кандидатов, знаем с хорошей стороны господина Гросси», — добавил он.

Полномочия нынешнего генерального секретаря организации Антониу Гутерриша завершатся 31 декабря 2026 года. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял о желании занять этот пост.

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов отмечал, что новый генсек ООН должен обеспечивать интересы всех государств-членов, а не только определенной группы. Еще одним важным качеством он назвал непредвзятость будущего главы организации.