Трамп раскрыл состояние Ирана

Трамп: Иран только что сообщил, что находится в «состоянии коллапса»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы уведомил Вашингтон о нахождении в «состоянии коллапса». Соответствующее сообщение американский лидер разместил в социальной сети Truth Social .

«Иран только что нас проинформировал о том, что находится в „состоянии коллапса“», — написал он.

По словам Трампа, Тегеран якобы попросил США как можно скорее открыть Ормузский пролив, пока в иранском руководстве разбираются с внутренней ситуацией. Президент США не уточнил, намерен ли Вашингтон отказаться от ограничений в отношении иранских морских портов.

Ранее, представители Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, однако не смогли достичь договоренностей по долгосрочному урегулированию конфликта.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил дальнейшие перспективы диалога с США. По его словам, в ходе визита в Пакистан состоялись консультации, во время которых стороны подвели итоги предыдущих контактов и обсудили возможные направления продолжения переговорного процесса.