09 октября 2024 00:03 Машинное обучение отнесли к разделу физики. Нобелевская премия деградирует? Ученый Масалович: Нобелевская премия по физике 2024 года дискредитировала себя 0 0 0 Фото: Unsplash Наука

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Нобелевскую премию по физике 2024 года получили ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за открытие в области машинного обучения с использованием нейросетей. Как это связано с ИИ и может ли он захватить планету — в материале 360.ru.

Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон: лауреаты Нобелевской премии 2024 по физике Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике 2024 года за основополагающие открытия, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей. Хинтон из Университета Торонто разработал метод для автономного поиска свойств в данных и выполнения таких задач, как идентификация определенных элементов на изображениях. Его коллега Хопфилд из Принстонского университета создал ассоциативную память, которая способна хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Однако выбор лауреатов вызвал у многих ученых недоумение, так как нейросети и большие языковые модели — это не физика. Российский ученый и IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович напомнил 360.ru, что машинное обучение относится к математике, однако премию в этой дисциплине не присуждают. «То, что премию за машинное обучение присудили в категории физики, свидетельствует о дальнейшей деградации Нобелевской премии. Это некий нонсенс», — сказал он.

Фото: Джеффри Хинтон / Chris Young / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что такое машинное обучение Масалович назвал машинное обучение основой современного понимания искусственного интеллекта. Он объяснил, что ИИ — это многослойная сеть, в основе которой лежит модель Маккаллока — Питтса, предложенная в 40-е годы. Она предполагает тренировку нейронных сетей под названием backward propagation — обучение обратным распространением волны. «То есть нейронной сети предъявляют много примеров, делают специальные входы для видения этих примеров. Например, пиксель для картинки или разные параметры какого-нибудь процесса. На выходе [проверяют], относится он к нужной группе, не относится или относится к какой-нибудь из заданных групп. Размечают некоторый набор входных примеров и проводят обучение — было вот так, что сеть сказала», — подчеркнул IT-специалист.

В качестве примера собеседник 360.ru привел задачу с курсом валют: ввели некоторые данные, и сеть сказала, что доллар повысится, затем другие — она ответила, что понизится. После каждого примера разработчики проверили, совпал ли ответ с тем, как стало на самом деле.

Если бы сеть отреагировала неадекватно, они провели бы один шаг обратного обучения — по сети пробежала бы обратная волна, которая показала, какие именно нейроны участвовали в неправильном решении. Тем, которые ошиблись, с этого момента стали бы доверять чуть меньше, тем, что помогли, — чуть больше.

Если многократно такую процедуру проводить, сеть обретает возможность обучения. То есть в самом простом виде она узнает все ранее виденные примеры. А если уменьшить число нейронов среднего слоя, чтобы она могла гибко реагировать, у нее появляется возможность обобщать. <…> Эта реакция настолько удивила людей, что они называют ее искусственным интеллектом. Андрей Масалович IT-специалист

В последующие годы, по словам специалиста, появились новые многослойные сети и много новых видов нейронных сетей, расширенных и гибких. Теперь их более 80. Сильно увеличились объемы входных данных — до миллионов различных примеров.

Фото: Unsplash

Задачи машинного обучения, можно ли применить к ИИ машинное обучение Интерес научного сообщества после присуждения Нобелевской премии по физике вызвала личность одного из победителей — Хинтона. Он разработал технологию распознавания изображений, которую в 2013 году приобрела Google. Спустя 10 лет ученый покинул корпорацию и предупредил общественность в совместной научной статье о рисках развития искусственного интеллекта для экономики, социальной стабильности и безопасности. Теперь ученый, который опасался влияния ИИ, получил премию именно за его разработку.

Однако искусственный интеллект, отметил Масалович, не имеет отношения к интеллекту в широком смысле слова. Он даже призвал отказаться от привычного термина и заменить его, например, на «поддельный интеллект».

Сейчас задачи стали настолько крупными, что результаты сети неподготовленному человеку действительно кажутся интеллектуальными. <…> Хотя никакого отношения к реальному интеллекту здесь нет. <…> В глобальном смысле планету он не захватит. Андрей Масалович

В основе современного нейронного искусственного интеллекта, добавил специалист, лежит нейронная сеть. В основе нейронной сети — модель Маккаллока — Питтса и алгоритм обратного обучения с огромным количеством модификаций. Тренировку систем и назвали машинным обучением.