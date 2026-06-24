Латвия стала главным поставщиком водки в Россию

Латвия в первом квартале 2026 года поставила в Россию водку на 2,6 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Европейское государство стало крупнейшим экспортером такого вида алкогольной продукции в России. На втором месте оказалась Испания с 537,4 тысячи долларов, на третьем — Грузия с 203,7 тысячи долларов.

Всего с января по март в Россию ввезли водки на 3,7 миллиона долларов.

Частое употребление алкоголя даже в небольших количествах приводит к проблемам со здоровьем, предупредил ранее нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Безопасных для здоровья доз спиртного не бывает.