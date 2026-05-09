Веру в пользу алкоголя для здоровья назвали заблуждением

Частое потребление спиртного приводит к серьезным проблемам со здоровьем, даже если речь идет о небольшом количестве вина. Об этом Lenta.ru заявил нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

Он обратил внимание, что безопасных для здоровья доз спиртного не бывает. Врач назвал самообманом веру в то, что пиво или водка менее опасны, чем другие напитки.

Миф о пользе вина появился из-за того, что в нем содержится природный антиоксидант ресвератрол. Тюрин объяснил, что этого вещества в спиртном крайне мало, а этанола достаточно для запуска гибели нейронов в мозге и комплексных проблем со здоровьем.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила россиян, что потребление алкоголя способствует появлению целлюлита. К списку продуктов, которые могут негативно влиять на фигуру, она отнесла сахар, соленые продукты, фастфуд и чипсы. Специалист уточнила, что из-за их потребления нарушается микроциркуляция жидкости в организме.