В Литве мосты на границе с Россией оснастят устройствами для взрывчатки

Мосты на границе с Россией и Белоруссией оснастили устройствами для размещения взрывчатого вещества. О подготовке военными подрыва инфраструктурных объектов в случае опасности сообщили порталу LRT.lt в Минобороны Литвы.

«Эти работы являются частью подготовки к созданию линии обороны в странах Балтии вдоль границ с Россией и Белоруссией», — объяснили в ведомстве.

Согласно планам Минобороны, у всех мостов будут инженерные конструкции для крепления взрывчатых веществ. В то же время рядом с границей начались работы по посадке деревьев, предназначенных для защиты ключевых дорог. Также военные углубляют оросительные каналы, которые в будущем будут служить траншеями и противотанковыми заграждениями.

Временный поверенный в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что власти Латвии наращивают масштаб военных приготовлений у границы якобы из-за мнимой «российской угрозы».