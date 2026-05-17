Латвия объявляла воздушную опасность из-за неизвестного БПЛА

Неопознанный беспилотник обнаружили в воздушном пространстве Латвии. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны в соцсети Х .

По данным военных, один дрон влетел в воздушное пространство республики, а затем покинул его. В связи с этим опасность с воздуха объявили сразу в нескольких восточных районах страны — Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях.

Для патрулирования в воздух подняли истребители миссии НАТО.

Ранее в отставку подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после того, как беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны в ночь на 7 мая, не были сбиты. По предварительным данным, в Латвию могли залететь аппараты, направленные с украинской стороны в сторону России.