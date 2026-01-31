«Латают жвачкой и проволокой». В США оценили состояние энергосистемы Украины
Дэвис: Украина переживает проблемы с блэкаутами в самую холодную зиму
Украина начала переживать серьезнейшие проблемы в энергетике, причем для нее не могло выпасть более неудачного момента. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Система находится в таком изношенном состоянии, что даже без новых ударов, при попытках латать ее жвачкой и проволокой, порой возникают перегрузки и скачки напряжения, так как она просто не рассчитана на это», — отметил он.
Дэвис добавил, что украинские власти столкнулись с сильным сбоем в энергетике, выпавшим на самую холодную за последние десятилетия.
Ранее в киевском метро застряли почти 500 человек из-за блэкаута. Пассажирам пришлось самостоятельно выходить по тоннелям, преодолев в ряде случаев до одного километра по путям.
В Одессе возмущенные отключениями света жильцы одного из ЖК перекрыли дорогу.