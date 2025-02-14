Нынешний конфликт ведут не из-за мотивов Украины, а из-за расширения НАТО. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Россияне неоднократно заявляли, что не допустят вступления Украины в Североатлантический альянс», — отметил политик.

По его словам, из-за украинского конфликта и антироссийских санкций Венгрия ежегодно теряла 6,5 миллиарда евро. Орбан выразил уверенность, что если президент США Дональд Трамп не сможет найти решения, то Украина станет для Евросоюза своего рода Афганистаном со всеми вытекающими трагическими последствиями.

Премьер Венгрии подчеркнул, что Трампу теперь придется убеждать президента РФ Владимира Путина в необходимости мира, ведь Россия уже очень близка к победе.

Ранее Орбан призвал Евросоюз изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. По его словам, санкции Брюсселя уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.