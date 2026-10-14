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    Лайнер Air India подал сигнал о захвате и экстренно приземлился в Джайпуре

    Фото: 360.ru

    Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в аэропорту Джайпура после поступления сигнала о захвате. Об этом сообщила газета Times of India.

    Борт, выполнявший рейс AI2030, отогнали на безопасную стоянку, полиция обследовала лайнер.

    По данным газеты, пилот передал сигнал «код 7500», что означает захват или незаконное вмешательство. Других подробностей не приводится.

    В конце сентября самолет авиакомпании Flydubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и пропал с радаров. Тогда второй пилот напал на капитана экипажа и планировал направить лайнер в здание аэропорта Бен-Гурион.

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