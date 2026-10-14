Лайнер Air India подал сигнал о захвате и экстренно приземлился в Джайпуре

Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в аэропорту Джайпура после поступления сигнала о захвате. Об этом сообщила газета Times of India .

Борт, выполнявший рейс AI2030, отогнали на безопасную стоянку, полиция обследовала лайнер.

По данным газеты, пилот передал сигнал «код 7500», что означает захват или незаконное вмешательство. Других подробностей не приводится.

В конце сентября самолет авиакомпании Flydubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и пропал с радаров. Тогда второй пилот напал на капитана экипажа и планировал направить лайнер в здание аэропорта Бен-Гурион.