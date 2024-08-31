«Ладить с Россией — это хорошо». Трамп заподозрил Байдена в низком IQ

RSBN: Трамп назвал дружбу с Россией хорошим и умным решением

Фото: РИА «Новости»

Поддержание отношений с Россией стало бы хорошим решением для США, но президент Джо Байден утратил остатки разума. Бизнесмен Дональд Трамп заявил об этом на митинге сторонников в Пенсильвании. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно», — сказал он.

Трамп заявил, что Байден никогда не отличался умом, а теперь и вовсе растерял остатки разума. По мнению республиканца, коэффициент его интеллекта опустился до нуля.

Бизнесмен неоднократно призывал возобновить контакты с Россией и рассказывал, что хорошо ладил с президентом Владимиром Путиным. Однако в Кремле заявляли, что правление Трампа в США не давало для страны каких-то привилегий. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что в годы его президентства американское правительство вводило много антироссийских санкций.

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