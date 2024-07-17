Кремль оценил отношения России и США при Трампе
Песков назвал диалог России и США положительной стороной президентства Трампа
Россия не получила никаких выгод от США, когда на посту президента находился Дональд Трамп. Единственным положительным отличием от положения дел сегодня является то, что между странами был диалог. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление Трампа, который отметил, что на посту президента о «ладил с Владимиром Путиным».
«Что касается того, ладили, не ладили. Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось. Наоборот, вводились все новые и новые ограничения. Но, тем не менее, был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным сторонам», — заявил Песков.
В ходе своего общения с журналистами представитель Кремля добавил, что упоминание России и президента Владимира Путина за последние несколько лет стало традицией участников предвыборных кампаний США. Песков пояснил, что практически все кандидаты включают эти тезисы в свои речи в ходе дебатов перед выборами.