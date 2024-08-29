La Tomatina. Фестиваль битвы томатов эпично прошел в Испании

Ежегодный фестиваль La Tomatina, причем 77-й по счету, провели в испанском городе Буньоле. Для «томатных битв» местные жители потратили около 120 тонн помидоров, сообщили в Telegram-канале NEWS.ru .

Праздник состоялся 28 августа. Традиционно его проводят в последнюю среду третьего летнего месяца.

Горожане установили на главной площади смазанный маслом шест, а на его вершине закрепили кусок ветчины. Фестиваль объявляется открытым, когда кто-то из присутствующих до нее доберется.

После этого гости праздника начинают кидаться друг в друга помидорами. Кстати, овощи для этих целей специально заранее выращивали, в пищу они непригодны.

После массового сражения жители Буньоле помогли коммунальщикам навести порядок на улицах, которые благодаря содержащейся в помидорах кислоте еще и дезинфицируются.

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