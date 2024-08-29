Фестиваль документального кино, посвященный новой культуре Beat Weekend, пройдет в Нижнем Новгороде

Фестиваль документального кино, посвященный новой культуре Beat Weekend, состоится в Нижнем Новгороде. Показы пройдут с 12 по 22 сентября, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на организаторов.
Программа включает ленты о режиссере Мишеле Гондри, кастинг-директоре Бонни Тиммерман и музыкантах Нике Кейве и Рюити Сакамото. Кроме того, желающие больше узнают о нью-йоркском фотографе Джеймсе Хэмилтоне.
Зрители смогут увидеть хиты летнего Beat Film Festival. Также будут представлены лучшие картины Beat прошлых лет, добавил RT.