Квартиру Лебедева в Киеве купил производитель БПЛА «Генерал Черешня»

Украинская компания по производству БПЛА «Генерал Черешня» купила на аукционе киевскую квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева за 301 тысячу долларов (около 23,5 миллиона рублей). Об этом сообщили представители компании в Facebook*.

Лотом была двухуровневая квартира площадью 138 квадратных метров в историческом центре Киева, около Золотых ворот. Стартовая цена составила около 236 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей), однако производитель БПЛА предложил больше.

«Для нас было принципиально важно забрать его квартиру для общественной пользы», — заявили в компании.

Фонд государственного имущества Украины накануне сообщил о продаже двух квартир Лебедева в Киеве. Вторые торги по жилью площадью 193,2 квадратных метра на улице Саксаганского не состоялись из-за отсутствия участников.

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