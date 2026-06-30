На Украине выставили на аукцион квартиры Артемия Лебедева

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион две квартиры в Киеве, принадлежащие российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Торги запланированы на 30 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Потенциальным покупателям предложили квартиры в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы. Их площадь составила 138,5 и 193,2 квадратных метра. Стартовая цена одного объекта — около 236 тысяч долларов, второго — около 315 тысяч долларов. Общая начальная стоимость превышает 550 тысяч долларов (около 43 миллионов рублей).

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях против Лебедева. В июле 2023 года власти страны сообщили, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства двух квартир Лебедева в центре Киева.