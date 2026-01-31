Маск заявил, что отказался от приглашения Эпштейна и его «Лолита-экспресса»

Миллиардер Илон Маск многократно отклонял предложения финансиста Джеффри Эпштейна посетить его остров или полететь на самолете, который прозвали «Лолита-экспресс». Об этом он заявил в соцсети X после публикации документов по делу педофила.

«Никто не добивался обнародования документов Эпштейна так упорно, как я, и я рад, что это наконец произошло. У меня было очень мало переписки с Эпштейном, и я неоднократно отклонял приглашения посетить его остров или полететь на его „Лолита-экспрессе“», — написал Маск.

Бизнесмен добавил, что его беспокоит не возможное очернение имени, а необходимость привлечь к ответственности соучастников преступлений против несовершеннолетних.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года по обвинениям в организации сексуального насилия над десятками девушек. В его окружении были известные политики и бизнесмены.

Дело закрыли после самоубийства финансиста в тюрьме. Маск ранее не раз призывал власти США полностью обнародовать все материалы расследования.

Недавно в новых опубликованных документах по делу Эпштейна нашли обвинение в изнасиловании в адрес президента США Дональда Трампа, однако Минюст страны его опроверг.