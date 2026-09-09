Курс Германии в отношении России и Украины пообещали изменить

Вайдель: при АдГ курс Германии в отношении России и Украины изменится

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель изменит политику ФРГ в отношении России и Украины в случае победы ее политической силы. Об этом она сообщила в социальной сети X .

Политик положительно оценила факт переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и назвала их примером дипломатического подхода.

«Очень хорошо! Так должна выглядеть дипломатия. Пусть они скорее положат конец ужасному кровопролитию. К сожалению, политика федерального правительства делает ровно противоположное мирным переговорам. С нами все изменится», — написала она.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября. Беседа продолжалась один час, главы государств обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине. Также они дали оценку итогу визитов спецпосланников США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев.