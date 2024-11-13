Куриные яйца и мясо птицы запретили ввозить из Турции в Россию

Mash: яйца и куриное мясо запретили ввозить из Турции в РФ из-за вспышки гриппа

Россельхознадзор запретил ввозить из Турции куриные яйца и мясо из-за вспышки птичьего гриппа в провинции Конья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Предположительной причиной заболевания называют контакт домашней птицы с дикой. От гриппа погибли уже более 200 голов птицы, на 21 фабрике ввели строгий надзор.

В конце октября на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа вводили режим ЧС регионального характера. Перед этим на фабрике зафиксировали усиленный падеж птицы от высокопатогенного гриппа, который представлял опасность в том числе для человека.

В сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала работников сельского хозяйства привиться от птичьего гриппа и назвала риск распространения заболевания высоким.