На Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа ввели режим ЧС

На Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике ввели режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» .

Режим ЧС по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова ввели в воскресенье, 27 октября. Чрезвычайную ситуацию регионального характера объявили из-за высокопатогенного гриппа птиц, который выявили на птицефабрике «Пионерская».

«В зону действия ЧС попали Елизаветинский район и Петропавловск-Камчатский городской округ», — уточнил Лебедев.

По его словам, над локализацией проблемы правительство региона работает вместе с краевым главком МЧС.

В ночь на 26 октября специалисты зафиксировали повышенный падеж на птицефабрике. После проведенного исследования пробы подтвердили диагноз. Высокопатогенный грипп птиц представляет опасность не только для домашних птиц, но и для человека.