КСИР заявил о задержании двух судов в районе Ормузского пролива за нарушение порядка

ISNA: Иран задержал два судна в районе Ормузского пролива

Иранские военные задержали два судна, которые попытались пройти через Ормузский пролив без разрешения. Об этом заявили Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции, сообщило агентство ISNA .

Речь идет о кораблях MSC-FRANCESCA, которые связаны с израильским режимом, и EPAMINODES. Нарушителей сопроводили к побережью Ирана.

«Благодаря разведданным бойцов этих сил суда были выявлены и остановлены в целях защиты прав благородного народа Ирана в Ормузском проливе», — отметили в КСИР.

Ранее Корпус стражей Исламской революции атаковал контейнеровоз, не попытавшись связаться с экипажем. Капитан судна уточнил, что никто не пострадал, разлива нефти удалось избежать.

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп заявил, что военные США полностью контролируют ситуацию в Ормузском проливе.