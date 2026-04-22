Контейнеровоз атаковали в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции обстрелял контейнеровоз в Ормузском проливе. Об этом на официальном сайте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

По информации UKMTO, ЧП произошло в 15 морских милях северо-восточнее Омана. Капитан судна сообщил, что к ним приблизился катер КСИР и открыл огонь, не попытавшись установить связь.

Повреждения получил мостик контейнеровоза, среди экипажа никто не пострадал. В центре уточнили, что разлива топлива не произошло, пожара также не было.

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что американские военные полностью контролируют ситуацию в Ормузском проливе. Также он в очередной раз раскритиковал европейских партнеров по НАТО за неоказание помощи в конфликте с Ираном.

Второй раунд переговоров между Ираном и США планировали провести в Исламабаде 22 апреля.