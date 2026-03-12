Иран ударил по штаб-квартире службы безопасности Израиля

Иран заявил об ударе по базам ВВС и штабу службы безопасности Израиля

Иранские военные нанесли удар дронами по штаб-квартире службы безопасности Израиля, а также базам Увда и Пальмахим. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики.

«Армия Ирана за последние часы дронами нанесла удары по ангарам и взлетно-посадочным полосам авиабаз Пальмахим и Увда, наблюдательным вышкам и штаб-квартире „Шин Бет“», — заявили в армии.

Иранская разведка установила, что Пальмахим является центром ракетных испытаний и запуска спутников, на ней разместили БПЛА Hermes 900 и комплексы противовоздушной обороны «Праща Давида».

База Увда представляет собой место дислокации истребителей F-22 Raptor и центр обучения пилотов ВВС Израиля.

Ранее Иран заявил о мощном киберударе по транспортной системе Израиля, после которого железнодорожные станции стали небезопасны для использования.