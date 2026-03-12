КСИР заявил о новом ракетном ударе по американским и израильским целям

Корпус стражей Исламской революции нанес новые ракетные удары по целям в Иерусалиме и Тель-Авиве, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Заявление опубликовала Иранская государственная телерадиокомпания .

Для этого удара, ставшего по счету 41-м, использовались 10 ракет типа Khorramshahr, Qadr, Khaibershekan и Fattah. Новую атаку приурочили ко Дню аль-Кудс — дню солидарности в борьбе за независимость Палестины, учрежденному по инициативе Ирана.

Кроме того, иранские военные сообщили об ударах по штаб-квартире ШАБАК — службы госбезопасности Израиля — и авиабазам еврейского государства.

Ранее израильский летчик сфотографировал прилет иранских ракет с кассетной боевой частью. Он описал увиденное как сгусток огненного дождя.