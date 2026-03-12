Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото

На снимке видно, как суббоеприпасы ракеты падают на территорию еврейского государства, напоминая сгусток огненного дождя.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Кувейта атаковали сразу нескольких беспилотных летательных аппаратов. В результате ЧП пострадало здание воздушной гавани.

Кроме того, иранская армия утром 12 марта нанесла удары по базам военно-воздушных сил Израиля «Увда» и «Пальхамим». Еще одну атаку исламская республика совершила по штаб-квартире службы внутренней безопасности «Шабак».

До этого Иран провел кибератаку на железнодорожную систему в Израиле, в результате чего она вышла из строя. Также КСИР взял на себя ответственность за атаки на стратегические объекты в ОАЭ.