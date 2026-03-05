КСИР ударил ракетами по Тель-Авиву: пострадал аэропорт и здание Минобороны

Аэропорт и здание Минобороны в Тель-Авиве пострадали после ракетного удара КСИР

КСИР в рамках 17-й волны операции «Правдивое обещание — 4» нанес удары по аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«КСИР <…> нанес удары гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками, которые обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели в здании Министерства обороны Израиля и в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве», — отметили в сообщении.

Накануне КСИР атаковал штаб-квартиру Минобороны Израиля в Хекарии. Также под удар 16-й волны попали военные объекты в Бейт-Шеане и Тель-Авиве, а также военный объект в Западной Галилее и инфраструктуру в районе Бени-Брака.

Израиль в ответ нанес масштабный удар по системам ПВО на западе и в центре Ирана, обезопасив таким образом свою авиацию. Системы поразили в момент их подготовки к использованию, пусковые установки были направлены в сторону израильских территорий.