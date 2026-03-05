Израиль нанес масштабные удары по установкам ПВО на западе и в центре Ирана

ВВС Израиля нанесли масштабные удары по установкам ПВО в западной и центральной части Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В результате ударов были демонтированы десятки объектов, принадлежащих к арсеналу баллистических ракет режима, включая ракетные пусковые установки и системы обороны, развернутые в этом районе, которые представляли угрозу для самолетов ВВС страны», — сообщили в Армии обороны Израиля.

По их словам, некоторые системы поразили в момент их подготовки к использованию, пусковые установки были направлены в сторону израильских территорий.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о завершении масштабных авиаударов по военным объектам в Тегеране. Среди пораженных целей — штаб-квартира КСИР, управление разведки, штаб добровольческих формирований «Басидж», командование подразделений «Кудс», структуры внутренней безопасности и центр кибервойны.