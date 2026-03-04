КСИР атаковал штаб-квартиру Минобороны Израиля в Хекарии

КСИР нанес удары по Израилю в рамках 16-й волны атак операции «Правдивое обещание — 4». Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции в эфире иранской гостелерадиокомпании IRIB .

«Начало 16-й волны операции „Правдивое обещание — 4“ с массированными ударами ракет и беспилотников Воздушно-космических сил КСИР по центру оккупированных территорий», — сообщили в КСИР.

Под удар Ирана попала штаб-квартира Генштаба и Министерства обороны Израиля в Хекарии, военные объекты в Бейт-Шеане и Тель-Авиве, а также военный объект в Западной Галилее и инфраструктуру в районе Бени-Брака. В КСИР также отметили, что Израиль потерял за время конфликта более 680 человек.

Иранский дрон поразил секретную резидентуру ЦРУ в посольстве в Саудовской Аравии. В Иране эту атаку посчитали символической победой.