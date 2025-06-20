Иран нашел уязвимость в сетях Израиля для корректировки ударов ракет

Bloomberg: Иран начал собирать данные с камер наблюдения для атак по Израилю

Иранские военные начали собирать данные с частных камер видеонаблюдения на территории Израиля для нанесения ударов по объектам противника. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным источника, с помощью этого метода Иран может корректировать удары в режиме реального времени.

Бывший израильский чиновник по кибербезопасности Рафаэль Франко посоветовал соотечественникам выключить все частные камеры, в том числе уличного наблюдения.

«Мы знаем, что иранцы в последние два-три дня пытались подключиться к камерам, чтобы понять, куда попали их ракеты для повышения точности ударов», — заявил он.

Журналисты добавили, что рынок камер видеонаблюдения растет, но многие из них уязвимы для взлома из-за плохой установки, отсутствия обновлений прошивки и слабых паролей.

«Большинство людей отдают приоритет цене, а не безопасности системы. Людям нужно помнить, что что они не единственные обладают доступом к этой камере», — сказал специалист по безопасности Пелег Вассерман.

Ранее в США не исключили ускоренное создание ядерного оружия в Иране на фоне давления Израиля.