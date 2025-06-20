Иранская ракета упала рядом с офисом Microsoft в Израиле

Иранская ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева

Иранская баллистическая ракета упала около офиса американской корпорации Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщило издание Times of Israel .

По информации источника, боеприпас упал рядом с жилыми многоэтажными домами, после чего вспыхнули несколько автомобилей и пострадали близлежащие дома. Сведения о пострадавших пока не поступали, сама корпорация ситуацию пока что никак не прокомментировала.

Днем ранее Израиль обвинил Иран в применении ракеты с кассетными боеприпасами. МИД страны разместил фотографию, на которой показан суббоеприпас подобной боеголовки, лежащий на асфальте.

Жителей Израиля предупредили, что обломки ракет опасны для жизни и могут сдетонировать при контакте и движении.