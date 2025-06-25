КСИР подтвердил гибель начальника штаба ВС «Хатам аль-Анбия»

Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Шадмани. Генерал погиб от ранений, полученных в результате израильских ударов, указано в официальном заявлении силового ведомства.

Шадмани скончался от тяжелых ранений, полученных в результате удара, нанесенного сионистским режимом на прошлой неделе. Израильская армия 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в результате ночных ударов по Ирану.

Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» отвечает за разработку операций и координацию в Вооруженных силах Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильские власти обвинили страну в тайных ядерных разработках. В результате атаки погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. В ответ на это Исламская Республика начала операцию, атаковав вражеские военные объекты.

Ночью на 22 июня США начали военные действия, атаковав три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.

За июнь Иран потерял 627 человек из-за атак Израиля. Ранения получили 4870 человек. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану повторной атакой, если страна откажется открыть доступ к своим обогащенным урановым материалам, сообщил RT.