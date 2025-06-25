Сотни погибших и тысячи раненых. Иран раскрыл реальные потери после атак Израиля

За время войны в июне Иран потерял 627 человек из-за израильских атак. Эту оценку дал в Х сотрудник иранского министерства здравоохранения Хосейн Кермантур.

Ранения получили 4870 человек. По количеству погибших лидирует Тегеран, значительные потери местные власти зафиксировали также в Керманшахе и Хорасане.

Керманпур уточнил, что только 13,9% скончались в медицинских учреждениях, остальные погибли непосредственно на месте атак.

Несколько дней назад Иран давал меньшую оценку потерь. Иранский Минздрав говорил о 400 жертвах и о трех тысячах раненых.

За тот же период времени уже от атак иранской баллистики и беспилотников погибли 28 израильтян. Количество раненых в Израиле составило на 24 июня 1472 человека.

Израильские войска начали военную операцию против Ирана в начале июня. В ночь на 22-е к боевым действиям присоединились США, американские ВВС нанесли удар по трем объектам иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Политолог Данилов счел операцию США «чудовищной ошибкой» Дональда Трампа.