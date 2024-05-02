Крупный пожар на складе в Одессе потушили | 360°

02 мая 2024, 06:56
Крупный пожар на складе в Одессе потушили
Mash: в Одессе после удара по складу «Новой Почты» начался крупный пожар
После удара по Одессе в ночь на 2 мая произошел крупный пожар. Загорелся склад компании «Новая Почта», которая занималась транспортировкой боеприпасов и техники для Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал Mash.
Склад поразили несколькими ракетами. В Одессе зафиксировали не менее двух прилетов, а после них — несколько повторных взрывов и крупный пожар. Поврежденное хранилище «Новой Почты» оцепили военные.
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила факт ракетной атаки по складским помещениям в Одессе. Пресс-служба ведомства сообщила, что к тушению «масштабного пожара» привлекли 68 человек и 19 единиц техники, возгорание ликвидировали.
Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев заявил, что площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. По его словам, поразили склад боеприпасов в микрорайоне Таирово.
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