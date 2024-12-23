Крупный итальянский банк ограничит прием платежей из России

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo остановит прием платежей в евро из российских кредитных учреждений. Об этом сообщила газета «Ведомости».
В первую очередь решение затронет корпоративных клиентов, которые использовали «дочку» банка для расчетов с контрагентами за пределами Италии. Речь идет об экспортерах и импортерах. Меру связали с санкциями и репутационными рисками.
Европейский центробанк требует от финансовых учреждений неукоснительного соблюдения рестрикций. Около 15 российских банков имеют корреспондентские счета в «Интезе».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее призвал страны G7 усилить санкционное давление на Россию и приложить больше усилий для помощи Украине. До этого США ввели ограничения против «Газпромбанка». Под санкции попали «Дом.РФ», «Итуруп», «Центрокредит» и «Братский народный банк».
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