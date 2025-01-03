Крупнейшую ГАЭС в мире ввели в эксплуатацию в Китае

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС «Фэннин»

В конце 2024 года в Китае запустили гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) «Фэннин». Она считается крупнейшей в мире, сообщило агентство «Синьхуа» .

Объект находится в городе Чэндэ провинции Хэбэй на севере Китая. Его мощность — 3,6 миллиона киловатт-час, ГАЭС рассчитана на выработку 6,61 миллиарда киловатт-час в год.

По прогнозам, электростанция «Фэннин» сократит выбросы углекислого газа на 1,2 миллиона тонн в год и сэкономит 480 тысяч тонн условного топлива, что станет для Китая значительным вкладом в достижение целей в области экологической устойчивости и энергоэффективности.

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